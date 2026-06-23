Repubblica: "David de Gea vuole restare, ma la Fiorentina apre alla cessione: decisivo anche Filippi"

Se De Gea parte, la prima idea è Mandas della Lazio

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sul futuro di David de Gea alla Fiorentina. Il portiere spagnolo, nonostante sia stato uno dei punti di riferimento della squadra, potrebbe lasciare Firenze nel corso dell’estate. Attualmente in vacanza, De Gea avrebbe comunque manifestato ai propri agenti la volontà di proseguire l’avventura in viola.

Dopo il rinnovo firmato la scorsa stagione, l’ex Manchester United sembrava destinato a ripartire da Firenze, ma il suo ingaggio da circa tre milioni di euro annui viene considerato fuori dai parametri del club, oltre a essere tra i più alti della rosa. Per questo motivo, davanti a un’offerta ritenuta adeguata, la Fiorentina sarebbe pronta a prenderne in considerazione la cessione.

Al momento non sono arrivate proposte concrete, ma soltanto alcuni sondaggi esplorativi, in attesa che il mercato entri nel vivo. In caso di addio di De Gea, il primo nome sulla lista della dirigenza viola sarebbe Christos Mandas della Lazio, profilo già monitorato nelle ultime settimane. L’idea sarebbe poi quella di mandare nuovamente in prestito Martinelli per garantirgli continuità.

Nelle valutazioni della società potrebbe avere un peso anche il nuovo preparatore dei portieri Filippi, recentemente ingaggiato con un contratto di quattro anni.