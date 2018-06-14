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La Repubblica, Corvino lavora anche per le cessioni: Eysseric piace in Francia lo vuole il Nantes.

La Repubblica, nell'edizione odierna scrive che oltre ai lavori in entrata (Hancko, Soucek, Nandez...) il D.S. sta pensando alle cessioni: Eysseric ha ancora estimatori in Francia e per lui si è fatto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 09:45
La Repubblica, Corvino lavora anche per le cessioni: Eysseric piace in Francia lo vuole il Nantes. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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La Repubblica, nell'edizione odierna scrive che oltre ai lavori in entrata (Hancko, Soucek, Nandez...) il D.S. sta pensando alle cessioni: Eysseric ha ancora estimatori in Francia e per lui si è fatto avanti il Nantes. C'è da capire dunque se l'avventura in Italia del trequartista sia già terminata dopo solo una stagione.

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