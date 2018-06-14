La Repubblica, Corvino lavora anche per le cessioni: Eysseric piace in Francia lo vuole il Nantes.
La Repubblica, nell'edizione odierna scrive che oltre ai lavori in entrata (Hancko, Soucek, Nandez...) il D.S. sta pensando alle cessioni: Eysseric ha ancora estimatori in Francia e per lui si è fatto...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 09:45
La Repubblica, nell'edizione odierna scrive che oltre ai lavori in entrata (Hancko, Soucek, Nandez...) il D.S. sta pensando alle cessioni: Eysseric ha ancora estimatori in Francia e per lui si è fatto avanti il Nantes. C'è da capire dunque se l'avventura in Italia del trequartista sia già terminata dopo solo una stagione.