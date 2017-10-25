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Repubblica: Viola, c'è il Toro per il tris. In attacco ballottaggio tra Babacar e Simeone

Anche l'edizione odierna de La Repubblica dedica ampio spazio alla partita che stasera vedrà opposte, allo stadio Franchi, la Fiorentina ed il Torino. "Viola, c'è il Toro per il tris. Ballottaggio tra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 12:36
Repubblica: Viola, c'è il Toro per il tris. In attacco ballottaggio tra Babacar e Simeone - Chiesa, Babacar, Thereau
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Anche l'edizione odierna de La Repubblica dedica ampio spazio alla partita che stasera vedrà opposte, allo stadio Franchi, la Fiorentina ed il Torino. "Viola, c'è il Toro per il tris. Ballottaggio tra Baba e Simeone" è questo il titolo scelto dal quotidiano per evidenziare l'unico dubbio di formazioni che ancora alberga nella mente di Stefano Pioli. Infatti, se per 10/11 la formazione che affronterà la squadra di Sinisa Mihajlovic dovrebbe essere la stessa che ha vinto contro Udinese e Benevento, l'unica incertezza è proprio quella relativa al ruolo del centravanti.

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