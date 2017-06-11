La Repubblica, Kalinic ha fatto sapere ai suoi agenti di voler accettare l'offerta del Milan

Il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni, la Fiorentina ne chiede 30 per Kalinic. Così racconta la Repubblica

Nikola Kalinic avrebbe fatto sapere ai suoi agenti il suo interesse ad andare via per accettare la proposta del Milan. A Milano è infatti sbarcato Tomislav Erceg che, assieme a Fali Ramadani, cura gli interessi del giocatore. La proposta dei rossoneri si aggira sui 20 milioni di euro, anche se la Fiorentina ne ha chiesti 30. Il croato ha fatto arrivare il suo “sì” all’operazione e la parti potrebbero arrivare ad un accordo. Così ha scritto questa mattina la Repubblica.