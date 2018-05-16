La Repubblica, Venuti torna a casa e giocherà in viola. Piace Santon per la fascia sinistra.

Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, il terzino destro attualmente in forza al Benevento, Lorenzo Venuti di proprietà della Fiorentina, rientrerà dal prestito ed affiancher...

Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, il terzino destro attualmente in forza al Benevento, Lorenzo Venuti di proprietà della Fiorentina, rientrerà dal prestito ed affiancherà Laurini nella prossima stagione. Il giocatore classe '95 nato a Montevarchi, ha fatto tutte le giovanili in viola ed è stato mandato a giocare prima al Brescia e poi di fatto al Benevento dove ha totalizzato in questa stagione ben 31 presenze contornate da un assist. Per la fascia sinistra piace Santon il cui procuratore è molto amico di Corvino e se l'Inter dovesse scaricarlo potrebbe seriamente arrivare in riva all'Arno.