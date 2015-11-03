Notizie Santon Fiorentina

Santon lascia il calcio: "Mi aveva cercato anche la Fiorentina ma non avrei superato le visite mediche"
26 settembre 2022 15:13
Santon si ritira dal calcio: "Ho le protesi al ginocchio, non posso piegarlo, non passo le visite mediche"
09 settembre 2022 16:33
Tuttosport, Santon è nel mirino della Fiorentina. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Le alternative
24 settembre 2020 10:27
Esclusiva LV, Fratini: "Bonaventura acquisto top. Chiesa può andare a Roma. Sabelli e Kean da prendere subito"
09 settembre 2020 13:29
La Repubblica, Venuti torna a casa e giocherà in viola. Piace Santon per la fascia sinistra.
16 maggio 2018 10:11
Il Cagliari ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Tomovic. E Corvino pensa a Santon per sostituirlo
04 luglio 2017 09:32
Sport Mediaset: l'Inter scarica Santon e Corvino sta cercando di portarlo alla Fiorentina, quanto costa...
29 giugno 2017 13:16
Premium: Corvino a Milano ha incontrato anche l'agente di Santon. Pioli...
21 giugno 2017 22:27
La Nazione, Santon potrebbe arrivare alla Fiorentina. È nella lista di Pioli e Corvino
19 giugno 2017 11:14
Da Milenkovic a Vitor Hugo. Tutti i nomi per la difesa del futuro, con alcune sorprese...
20 aprile 2017 13:00
Offerti Santon e Paloschi, doppio no della Fiorentina. Mercato chiuso in entrata
30 gennaio 2017 11:10
Gazzetta, offerta della Fiorentina all'Inter per Davide Santon
29 gennaio 2017 13:51
Nazione: serve un terzino, Santon in prestito con riscatto a 4 milioni
26 gennaio 2017 10:17
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