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Notizie Santon Fiorentina

Santon lascia il calcio: "Mi aveva cercato anche la Fiorentina ma non avrei superato le visite mediche"

26 settembre 2022 15:13

Santon si ritira dal calcio: "Ho le protesi al ginocchio, non posso piegarlo, non passo le visite mediche"

09 settembre 2022 16:33

Tuttosport, Santon è nel mirino della Fiorentina. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Le alternative

24 settembre 2020 10:27

Esclusiva LV, Fratini: "Bonaventura acquisto top. Chiesa può andare a Roma. Sabelli e Kean da prendere subito"

09 settembre 2020 13:29

La Repubblica, Venuti torna a casa e giocherà in viola. Piace Santon per la fascia sinistra.

16 maggio 2018 10:11

Il Cagliari ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Tomovic. E Corvino pensa a Santon per sostituirlo

04 luglio 2017 09:32

Sport Mediaset: l'Inter scarica Santon e Corvino sta cercando di portarlo alla Fiorentina, quanto costa...

29 giugno 2017 13:16

Premium: Corvino a Milano ha incontrato anche l'agente di Santon. Pioli...

21 giugno 2017 22:27

La Nazione, Santon potrebbe arrivare alla Fiorentina. È nella lista di Pioli e Corvino

19 giugno 2017 11:14

Da Milenkovic a Vitor Hugo. Tutti i nomi per la difesa del futuro, con alcune sorprese...

20 aprile 2017 13:00

Offerti Santon e Paloschi, doppio no della Fiorentina. Mercato chiuso in entrata

30 gennaio 2017 11:10

Gazzetta, offerta della Fiorentina all'Inter per Davide Santon

29 gennaio 2017 13:51

Nazione: serve un terzino, Santon in prestito con riscatto a 4 milioni

26 gennaio 2017 10:17

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