Gazzetta, offerta della Fiorentina all'Inter per Davide Santon

È arrivata alla società nerazzurra la richiesta ufficiale per il giovane italiano da parte della Fiorentina. Dopo Saponara e Caceres anche Santon?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina avrebbe mandato una richiesta ufficiale all'Inter per Davide Santon, terzino che può giocare sia a destra che a sinistra nella difesa a quattro e quindi perfetto per la Fiorentina. Dopo il colpo Saponara e le visite di mediche in programma per Caceres la Fiorentina prova l'ultimo colpo magari nell'ultimo giorno di mercato. Adesso si aspetta la risposta dell'Inter ma a Firenze potrebbe anche arrivare Davide Santon.