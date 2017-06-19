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La Nazione, Santon potrebbe arrivare alla Fiorentina. È nella lista di Pioli e Corvino

Tanti club italiani interessati al difensore classe 1991 dell'Inter. C'è anche la Fiorentina secondo il quotidiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 11:14
La Nazione, Santon potrebbe arrivare alla Fiorentina. È nella lista di Pioli e Corvino -
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Secondo quanto riportato dalla Nazione c'è anche Davide Santon, terzino classe 91 dell'Inter, tra i possibili colpi della Fiorentina in questo calciomercato. Il difensore nerazzurro è seguito anche da altri club in Italia ma resta vivo l'interesse viola con Pioli e il direttore generale Corvino che lo hanno messo nella loro lista.

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