La Nazione, Santon potrebbe arrivare alla Fiorentina. È nella lista di Pioli e Corvino

Tanti club italiani interessati al difensore classe 1991 dell'Inter. C'è anche la Fiorentina secondo il quotidiano

Secondo quanto riportato dalla Nazione c'è anche Davide Santon, terzino classe 91 dell'Inter, tra i possibili colpi della Fiorentina in questo calciomercato. Il difensore nerazzurro è seguito anche da altri club in Italia ma resta vivo l'interesse viola con Pioli e il direttore generale Corvino che lo hanno messo nella loro lista.