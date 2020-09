Tuttosport, Santon è nel mirino della Fiorentina. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Le alternative

La Fiorentina torna sulle tracce di Davide Santon. Non è la prima volta, il giocatore era già finito nel mirino del club viola. Adesso il nome del 29enne esterno è di nuovo sul taccuino per completare la fascia sinistra dove non è un mistero, la Fiorentina sta cercando un’alternativa a Biraghi. Santon è in scadenza nel 2022 e non sembra essere nei piani della Roma quindi l’affare potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto non superiore ai 5 milioni. Non va dimenticato peraltro che nelle intenzioni di Commisso c’è anche di italianizzare sempre più la rosa. Restano comunque sempre parte anche le piste che portano a Ken Sema tornato al Watford e ad Antonio Barreca. Lo scrive Tuttosport.

