Tuttosport, per Milenkovic duello Inter-Milan. I nerazzurri potrebbero offrire alla Fiorentina contropartite

In caso di cessione di Skriniar, l’obiettivo numero uno dell’Inter è il serbo Nikola Milenkovic della Fiorentina, sul quale è forte da tempo il pressing del Milan. L’Inter per Skriniar chiede 60 milioni, ma il tesoretto che Marotta e Ausilio raccoglieranno dalle cessioni servirà soprattuto per accontentare Conte su Kanté. Per questo arrivare a Milenkovic non sarà semplice. Commisso nonostante il contratto in scadenza nel 2022, chiede 40 milioni. Molti tant’è che il Milan non si è mai avvicinato alla richiesta della Fiorentina. I rossoneri per ora non vogliono spingersi oltre i 20 milioni ma se dovessero cedere Paquetà ed entrare in Europa League avrebbero la disponibilità economica per alzare l’offerta ma non sopra i 30 più bonus. Non è da escludere che l’Inter possa mettere sul piatto delle contropartite come Dalbert o Pinamonti. Lo riporta Tuttosport.

