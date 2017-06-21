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Premium: Corvino a Milano ha incontrato anche l'agente di Santon. Pioli...

Secondo quanto riporta Premium Sport, Pantaleo Corvino, oggi a Milano, ha incontrato anche Claudio Vigorelli, procuratore del terzino interista Davide Santon. Il giocatore sarebbe apprezzato da Pioli,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 22:27
Premium: Corvino a Milano ha incontrato anche l'agente di Santon. Pioli... -
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Secondo quanto riporta Premium Sport, Pantaleo Corvino, oggi a Milano, ha incontrato anche Claudio Vigorelli, procuratore del terzino interista Davide Santon. Il giocatore sarebbe apprezzato da Pioli, che lo ha allenato la scorsa stagione all'Inter: una prima base per la trattativa è stata posta e non è escluso che il discorso Santon possa coniugarsi con quello della cessione di Borja.

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