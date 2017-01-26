Nazione: serve un terzino, Santon in prestito con riscatto a 4 milioni

Secondo La Nazione oggi in edicola non è tramontata l'ipotesi di vedere Davide Santon, terzino dell'Inter, in maglia viola. Già in questa sessione di mercato. Sembrava fatta per il suo passaggio alla...

Secondo La Nazione oggi in edicola non è tramontata l'ipotesi di vedere Davide Santon, terzino dell'Inter, in maglia viola. Già in questa sessione di mercato. Sembrava fatta per il suo passaggio alla Sampdoria, poi tutto si è bloccato all'improvviso. Corvino adesso starebbe lavorando su un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.