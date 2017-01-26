Nazione: serve un terzino, Santon in prestito con riscatto a 4 milioni
Secondo La Nazione oggi in edicola non è tramontata l'ipotesi di vedere Davide Santon, terzino dell'Inter, in maglia viola. Già in questa sessione di mercato. Sembrava fatta per il suo passaggio alla...
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2017 10:17
Secondo La Nazione oggi in edicola non è tramontata l'ipotesi di vedere Davide Santon, terzino dell'Inter, in maglia viola. Già in questa sessione di mercato. Sembrava fatta per il suo passaggio alla Sampdoria, poi tutto si è bloccato all'improvviso. Corvino adesso starebbe lavorando su un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.