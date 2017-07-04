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Il Cagliari ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Tomovic. E Corvino pensa a Santon per sostituirlo

Nessuna offerta per il difensore serbo ma una richiesta di informazioni che può far aprire una trattativa vera. E Tomovic potrebbe accettare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 09:32
Il Cagliari ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Tomovic. E Corvino pensa a Santon per sostituirlo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Un sondaggio, niente di più, ma potrebbe essere l’inizio di un dialogo. E’ quello che avrebbe fatto il Cagliari per arrivare a Nenad Tomovic. Il serbo, che ha il contratto in scadenza nel 2020 parrebbe non interessato a trasferirsi sull’isola, convinto di poter essere sempre utile alla causa viola. La Fiorentina, comunque non sembra aver chiuso gli arrivi per la linea difensiva. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Davide Santon, operazione che però potrebbe chiudersi non a breve.
La Nazione

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