Il Cagliari ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Tomovic. E Corvino pensa a Santon per sostituirlo

Nessuna offerta per il difensore serbo ma una richiesta di informazioni che può far aprire una trattativa vera. E Tomovic potrebbe accettare

Un sondaggio, niente di più, ma potrebbe essere l’inizio di un dialogo. E’ quello che avrebbe fatto il Cagliari per arrivare a Nenad Tomovic. Il serbo, che ha il contratto in scadenza nel 2020 parrebbe non interessato a trasferirsi sull’isola, convinto di poter essere sempre utile alla causa viola. La Fiorentina, comunque non sembra aver chiuso gli arrivi per la linea difensiva. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Davide Santon, operazione che però potrebbe chiudersi non a breve.

La Nazione