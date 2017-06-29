Sport Mediaset: l'Inter scarica Santon e Corvino sta cercando di portarlo alla Fiorentina, quanto costa...
L'esterno classe '91 è stato inserito nella lista degli esuberi e la Fiorentina sta cercando di intavolare una trattativa con l'Inter
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset pare che i rapporti tra Fiorentina ed Inter, oltre alla trattativa legata a Borja Valero, possano intensificarsi ulteriormente. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che la società gigliata sia molto interessata a Davide Santon, non certo in cima alle gerarchie del nuovo allenatore Luciano Spalletti e di conseguenza in uscita dal club nerazzurro. L'esterno difensivo classe '91 è già da tempo sulla lista di Pantaleo Corvino e, secondo quanto si apprende, la richiesta dell'Inter si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro.