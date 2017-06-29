Sport Mediaset: l'Inter scarica Santon e Corvino sta cercando di portarlo alla Fiorentina, quanto costa...

L'esterno classe '91 è stato inserito nella lista degli esuberi e la Fiorentina sta cercando di intavolare una trattativa con l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola 29 giugno 2017 13:16

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