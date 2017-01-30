Offerti Santon e Paloschi, doppio no della Fiorentina. Mercato chiuso in entrata

La Fiorentina dice no sia all'Inter che all'Atalanta. Il mercato in entrata è chiuso per la società viola

Mercato chiuso? A meno di 48 ore dalla fine non si può certo dirlo, ma in linea di massima la Fiorentina ha chiuso così. Soltanto qualche operazione minore, in uscita. Nzola e Kownacki nel mirino per luglio: a buonissimo punto l’intesa con il Francavilla, bisogna ancora parlare con il Lech Poznan. Le proposte che sono state fatte ai viola per Santon e Paloschi non avranno riscontri, il mercato in entrata viola probabilmente finirà qui.

Alfredopedullà.com