Zielinski avverte l'Inter: "Contro la Fiorentina sarà molto difficile, è una squadra fortissima"

Il giocatore dell'Inter Zielinski ha sottolineato la forza e la qualità della Fiorentina, che i nerazzurri affronteranno questa domenica

Il centrocampista polacco dell'Inter Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in Champions League contro il Lipsia, in cui ha ricevuto il premio di "player of the match". Oltre a parlare della serata positiva dei nerazzurri, Zielinski si è anche soffermato sulla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, definendola una partita complicata. Di seguito le sue parole a riguardo:

"Sicuramente sarà una partita difficile, la Fiorentina quest'anno sta dimostrando di essere una squadra fortissima, con molta qualità. Sarà molto dura, ma dobbiamo giocare come sappiamo per vincere."

Insomma, Zielinski ha già acceso la sfida, riconoscendo l'ottimo momento della Fiorentina, che sta stupendo un po' tutti in Serie A.

DOVERI ARBITRERA' FIORENTINA-INTER

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