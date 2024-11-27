Doveri arbitrerà Fiorentina: precedenti positivi per i viola, con 15 vittorie e 9 sconfitte

Doveri arbitrerà Fiorentina-Inter e Mazzoleni sarà al Var. L'ultimo incrocio col fischietto della sezione di Roma risale a quasi 2 anni fa

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso noto le designazioni per la 14^ giornata di Serie A, in cui la Fiorentina affronterà l’Inter in uno scontro d'alta classifica. La gara è stata assegnata a Daniele Doveri, fischietto esperto del nostro campionato. La Fiorentina ha un bilancio positivo con l’arbitro della sezione di Roma: 15 vittorie totali (2 in Coppa Italia), 4 pareggi e 9 sconfitte (3 in Coppa Italia). L’ultimo incrocio risale a quasi 2 anni fa, in occasione della vittoria contro il Torino in Coppa Italia per 2 a 1 (febbraio 2023).

Al VAR ci sarà Mazzoleni, con Paganessi all’Avar. Di seguito la designazione completa per questo importantissimo big match:

Doveri

Costanzo – Scarpa M.

Iv: Marinelli

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

BLITZ CONTRO LA PIRATERIA

https://www.labaroviola.com/maxi-blitz-contro-la-pirateria-la-polizia-postale-ha-smantellato-una-rete-da-22-milioni-di-utenti/278482/