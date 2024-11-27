Maxi blitz contro la pirateria, la Polizia postale ha smantellato una rete da 22 milioni di utenti

Operazione “Takendown” contro lo streaming illegale. E’ stato eseguito dalla polizia di Stato il più vasto blitz contro la pirateria audiovisiva condotto in Italia e in Europa. Oltre 270 agenti della...

Operazione “Takendown” contro lo streaming illegale. E’ stato eseguito dalla polizia di Stato il più vasto blitz contro la pirateria audiovisiva condotto in Italia e in Europa. Oltre 270 agenti della Polizia Postale hanno effettuato 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone.

Nel medesimo contesto, la polizia croata ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati. Con l’operazione, coordinata dalla procura di Catania, è stata azzerata la più vasta organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva che si avvaleva di una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali. Lo scrive Calcio e Finanza

LE PAROLE DI INZAGHI

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