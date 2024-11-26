Labaro Viola

Inzaghi pensa già alla Fiorentina: "Gara complicata contro una squadra in salute. Proveremo a recuperare energie"

Ai microfoni di 'Inter TV' l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato l'1-0 rifilato questa sera al Red Bull Lipsia a San Siro: "Siamo stati bravi, i ragazzi hanno disputato un’ottima gara c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2024 00:30
Inzaghi pensa già alla Fiorentina: "Gara complicata contro una squadra in salute. Proveremo a recuperare energie" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Inzaghi
Condividi

Ai microfoni di 'Inter TV' l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato l'1-0 rifilato questa sera al Red Bull Lipsia a San Siro: "Siamo stati bravi, i ragazzi hanno disputato un’ottima gara contro una squadra di valore e che non merita la classifica che ha. Di fronte però il Lipsia ha trovato un’ottima Inter: l'unico neo è non aver realizzato il secondo gol, ma in 90 minuti abbiamo preso un solo tiro in porta. Ottima vittoria che ci fa continuare il nostro cammino in Champions". In un altro passaggio, Inzaghi ha poi anche parlato della prossima gara di campionato contro la Fiorentina: "È una gara complicata contro una squadra in salute. Cercheremo di prepararla recuperando le energie fisiche e mentali".

KEAN: “MI PIACE FIRENZE, LA GENTE VIVE PER IL CALCIO E HA GRANDE PASSIONE”

https://www.labaroviola.com/kean-mi-piace-firenze-la-gente-vive-per-il-calcio-e-ha-grande-passione/278415/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok