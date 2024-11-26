Inzaghi pensa già alla Fiorentina: "Gara complicata contro una squadra in salute. Proveremo a recuperare energie"

Ai microfoni di 'Inter TV' l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato l'1-0 rifilato questa sera al Red Bull Lipsia a San Siro: "Siamo stati bravi, i ragazzi hanno disputato un’ottima gara c...

Ai microfoni di 'Inter TV' l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato l'1-0 rifilato questa sera al Red Bull Lipsia a San Siro: "Siamo stati bravi, i ragazzi hanno disputato un’ottima gara contro una squadra di valore e che non merita la classifica che ha. Di fronte però il Lipsia ha trovato un’ottima Inter: l'unico neo è non aver realizzato il secondo gol, ma in 90 minuti abbiamo preso un solo tiro in porta. Ottima vittoria che ci fa continuare il nostro cammino in Champions". In un altro passaggio, Inzaghi ha poi anche parlato della prossima gara di campionato contro la Fiorentina: "È una gara complicata contro una squadra in salute. Cercheremo di prepararla recuperando le energie fisiche e mentali".

KEAN: “MI PIACE FIRENZE, LA GENTE VIVE PER IL CALCIO E HA GRANDE PASSIONE”

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