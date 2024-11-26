Kean: "Mi piace Firenze, la gente vive per il calcio e ha grande passione"

L'attaccante della Fiorentina ha raccontato la sua passione per la musica e la sua stagione a Firenze con la maglia viola

Moise Kean, attaccante viola e della Nazionale, ha parlato al TG1 molto brevemente ricollegandosi al suo momento in viola e alla sua passione per la musica: "La musica è una grande passione per me sin da quando ero piccolo perché in strada era un ambiente di calcio e di rap, mi piace fare freestyle. Sin da quei tempi, stavo con persone che o giocavano o facevano musica, io facevo entrambi perché erano due mondi dove intendevo dire la mia. "

Sul PSG: "Un grande club con giocatori fortissimi come Neymar e Mbappé da cui potevo imparare tanto. Li guardavo in allenamento e ho cercato di imparare da loro quanto potevo. Sono cresciuto in quest'esperienza perché sono uscito dall'Italia e ho visto un mondo totalmente nuovo."

Sulla Fiorentina: "Sono concentrato su questo momento, mi piace Firenze perché è una città calda che sente il calcio in una maniera viscerale e questo è importante per me."

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