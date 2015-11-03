Notizie Pirateria Fiorentina

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Class action anti "pezzotto": Dazn chiede €500 di risarcimento agli utenti per evitare ulteriori ritorsioni

08 ottobre 2025 22:37

Maxi blitz contro la pirateria, la Polizia postale ha smantellato una rete da 22 milioni di utenti

27 novembre 2024 12:23

De Siervo: "Per chi guarda le partite illegalmente scatteranno multe automatiche fino a 5.000 euro"

24 settembre 2024 11:04

Piratata la piattaforma anti pezzotto, il parlamento chiede che venga disabilitata immediatamente

27 marzo 2024 16:30

Commissario Agcom: "In arrivo sanzioni da 150 a 5mila euro per gli utenti che usano siti pirata"

13 marzo 2024 12:30

Piracy Shield: la piattaforma anti-pezzotto che ha bloccato anche i siti che non doveva oscurare

18 febbraio 2024 13:47

Attiva da oggi la piattaforma anti-pirateria Piracy Shield, per gli utenti multe fino a cinquemila euro

02 febbraio 2024 18:50

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