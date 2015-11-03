Notizie Pirateria Fiorentina

Class action anti "pezzotto": Dazn chiede €500 di risarcimento agli utenti per evitare ulteriori ritorsioni
08 ottobre 2025 22:37
Maxi blitz contro la pirateria, la Polizia postale ha smantellato una rete da 22 milioni di utenti
27 novembre 2024 12:23
De Siervo: "Per chi guarda le partite illegalmente scatteranno multe automatiche fino a 5.000 euro"
24 settembre 2024 11:04
Piratata la piattaforma anti pezzotto, il parlamento chiede che venga disabilitata immediatamente
27 marzo 2024 16:30
Commissario Agcom: "In arrivo sanzioni da 150 a 5mila euro per gli utenti che usano siti pirata"
13 marzo 2024 12:30
Piracy Shield: la piattaforma anti-pezzotto che ha bloccato anche i siti che non doveva oscurare
18 febbraio 2024 13:47
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