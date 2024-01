Affaticamento muscolare per Zielinski: out con la Salernitana. Salterà la Supercoppa contro la Fiorentina?

Piotr Zielinski non prenderà parte a Napoli-Salernitana. Il centrocampista polacco, che oggi sarebbe stato probabilmente titolare in virtù delle assenze (Anguissa) e del ritardo sul mercato, non potrà essere a disposizione di Walter Mazzarri a causa di un affaticamento muscolare: “Piotr Zielinski non sarà a disposizione per il match a causa di un affaticamento”, scrive il club azzurro nel comunicato diramato sui propri account social. Il centrocampista polacco salterà anche la sfida di giovedì contro la Fiorentina?