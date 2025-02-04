Sintomi influenzali per Zielinski: non si è allenato in gruppo. Ma c'è ottimismo in vista della Fiorentina

Aggiornamenti da Appiano, a due giorni dalla sfida che vedrà l'Inter impegnata sul campo della Fiorentina nel recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Oltre a Correa, al mome...

Aggiornamenti da Appiano, a due giorni dalla sfida che vedrà l'Inter impegnata sul campo della Fiorentina nel recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Oltre a Correa, al momento unico indisponibile con il terzo portiere Di Gennaro, non si è allenato con il gruppo anche Piotr Zielinski. Sessione in palestra per il centrocampista polacco, alle prese con una leggera sindrome influenzale. Il suo rientro agli ordini di Simone Inzaghi è previsto per domani e non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista.

PALLADINO: "GRANDE MERCATO"

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