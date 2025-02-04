Palladino: "Grande mercato. Zaniolo e Fagioli convinti, Sottil non è un fallimento. Comuzzo un acquisto"

Dalla sala stampa del Viola Park ha risposto alle domande dei giornalisti il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino

Raffaele Palladino ha parlato a due giorni dalla sfida contro l'Inter, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina dalla sala stampa del Viola Park:

"Otto cessione e cinque entrate, sempre con la massimo condivisione e sintonia con la società, sono state fatte delle scelte per creare una Fiorentina sempre più forte, è stato fatto un grandissimo lavora h24, gli ho visti lavorare dalle 8 del mattino alle 10 di sera per migliorare questa squadra, sono molto soddisfatto dei due mercati fatti, sono arrivati giocatori forti, giocatori giovani che sicuramente daranno un valore aggiunto per questo gruppo.

Dobbiamo far entrare questi ragazzi nel gruppo, molti tra di loro si conoscono, da un punto vista tecnico è compito mio a lavorare il più possibile per farli sentire a loro agio tatticamente, sono giocatori molto bravi, non dobbiamo pensare ad un unico sistema di gioco, dobbiamo essere camaleontici, tanti cambiano modulo durante la partita e dobbiamo farlo anche noi.

I giocatori forti te li chiedono, ci sono stati dei contatti e delle offerte per Comuzzo, lui è un giocatore forte in orbita Nazionale, Comuzzo è il nostro grande acquisto, va dato valore al ragazzo e alla società che nonostante le richiesta hanno voluto per la sua permanenze, vuol dire che la società è molto solida, è un bene avere una società cosi, sono felice che Comuzzo sia rimasto. Si tratta di un grande segnale per tutto l'ambiente, sono felice che la società abbia operato in questi termini.

Contro l'Inter non possiamo schierare i nuovi acquisti, saremo 14, con due calciatori che stiamo cercando di recuperare, sono sicuro che chi scenderà in campo farà una grande partita, dobbiamo tirare fuori il 100%, aggregheremo qualche ragazzo della primavera che ci darà una mano. Adli ha preso un colpo alla caviglia ma abbiamo ancora due allenamenti.

Non ho dovuto convincere Zaniolo perchè era già convinto, ho sentito un ragazzo pronto e maturo, dal punto di vista fisico sta bene, l'abbiamo visto ieri in campo, che lui torni a giocare alla Fiorentina è una bella storia, aveva questo sogno e si è avverato. Lui può giocare esterno, da seconda punta ma anche da prima punta, lo ha fatto anche all'Atalanta. Stesso discorso vale anche per tanti altri che sono molto duttili. Zaniolo non è una sfida per me, è un giocatore forte che ha tante doti, deve mettere in campo quello che sa fare, ora spetta a lui, ha concorrenza.

Sottil non è un fallimento perchè va al Milan, sarebbe assurdo dirlo. Abbiamo accettato la volontà del ragazzo, va ringraziato per quello che ha fatto, lui non aveva mai mostrato davvero il suo valore, quest'anno ci ha dato tanto. Bove credo che ci sarà, fa parte della nostra famiglia.

Abbiamo 20 giocatori di movimento e credo che ci siano tanti giocatori che possono giocare prima punta al posto di Kean, aggregheremo Caprini alla prima squadra, farà la prima punta o l'esterno, noi crediamo al nostro settore giovanile e siamo felici di aggregare un giocatore della primavera alla prima squadra. Un mercato cosi lungo è una follia, troppe distrazioni per i calciatori, cerchiamo di gestire un mese complicato.

Sono molto soddisfatto ho ringraziato tutti per questo mercato, ringrazio il presidente e i direttori per quello che hanno fatto, ho capito quanto ci tengono alla Fiorentina, c'è stato un grande lavoro e ringrazio. Il nostro obiettivo è migliorare il girone di andata, se lo facciamo vuol dire che avremmo fatto molto bene.

Le due partite contro l'Inter saranno molto diverse perchè abbiamo a disposizione giocatori diversi. Per quanto riguarda i secondi tempi, ho parlato con la squadra, non è una questione fisica perchè corriamo di più, non possiamo difenderci per vincere ma dobbiamo difenderci in una cerca maniera per poi saper attaccare.

Fagioli è forte, a me è sempre piaciuto, può giocare a due e può giocare da play in mezzo al campo, arriva a completare un reparto in cui abbiamo avuto delle difficoltò, arriva con la testa giusta, aveva davvero voglia di venire a Firenze, lo ringraziamo perchè ha voluto fortemente la Fiorentina. Per quanto riguarda le liste, in Conference possiamo aggiungere solo 3 giocatori, dovrò scegliere bene io.

Sarà Moreno il vice Dodò, se abbiamo deciso di non prendere un altro terzino è perchè sta facendo benissimo quel ruolo e può crescere tanto. Domenica per esempio da terzino è entrato Comuzzo, ci piace avere giocatori duttili. Ndour è un box to box, lo vedo trequartista, uno che si può inserire, lui nasce mezz'ala in un 4-3-3. Gudmundsson? Probabilmente gli serviva il gol ma le sue prestazioni erano sempre in crescita, abbiamo ritrovato un grande calciatore cosi come Pongracic, è un altro acquisto di gennaio.

Ringrazio tutti i giocatori della Fiorentina che sono andati via, ringrazio anche Biraghi che è sempre stato esemplare in questo periodo"

IL RETROSCENA DELLO SCAMBIO TRA ROMA E FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-saltato-lo-scambio-di-prestiti-cristante-richardson-con-la-roma/287586/