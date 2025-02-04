Corriere Fiorentino svela: “Saltato lo scambio di prestiti Cristante-Richardson con la Roma”

Il marocchino non ha trovato nessun'altra destinazione

Pradè sarebbe stato vicino a portare a Firenze Bryan Cristante della Roma. Il tutto doveva concretizzarsi con uno scambio di prestiti che vedeva fare il percorso inverso ad Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, messo sul mercato, non ha trovato nessun'altra destinazione. Adesso toccherà a lui giocarsi le sue carte con Raffaele Palladino e dimostrare di poter essere utile in un centrocampo più folto e ricco di concorrenza con l'arrivo di Nicolò Fagioli dalla Juventus. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nazione-fiorentina-inter-la-gara-maledetta-avra-un-inizio-insolito-questa-partita/287575/