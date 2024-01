Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista polacco del Napoli, Zielinski, pur essendo acciaccato dovrebbe essere regolarmente in campo per la semifinale della Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, partita che si giocherà giovedi in Arabia alle ore 20. Dunque, nessun problema per Mazzarri che recupera un giocatore importante.