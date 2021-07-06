Nazione, Kouamè, duello Torino-Anderlecht: vuole continuità. Andrà in prestito?
Kouamè vuole continuità: preferirebbe la pista estera
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 08:30
Christian Kouamè sembra sia destinato a lasciare la Fiorentina. Duello Torino-Anderlecht per l’ivoriano. Kouamé vuole continuità per questo preferirebbe la pista estera. Prestito oneroso? Forse, poi magari nuova chance a Firenze. Lo scrive La Nazione.
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