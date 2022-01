Kouamè si rilancia in Belgio, tante offerte per l’attaccante viola. Per adesso resta all’Anderlecht

Secondo quanto riporta Radio Bruno giornata di incontri al centro sportivo della Fiorentina dove sono si sono visti Michelangelo Minieri procuratore di Cerofolini, Maleh, Kouamè Castrovilli e Pietro Chiodi procuratore di Munteanu. Quello che trapela è che Kouamè, che in Belgio si sta rilanciando con all’attivo 15 partite, 4 gol e 1 assist, ha molte offerte di mercato già in questo mercato di gennaio ma per adesso non si muove dall’Anderlecht.

