Biraghi: “Rigore contro il Cagliari momento più emozionante, giusto che prenda io le critiche”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Il rigore contro il Cagliari forse è stato il momento più emozionante da quando sono a Firenze, l’ho fatto perchè era il momento di prendersi delle responsabilità, se quel rigore fosse andato in maniera diversa non sarebbe stato un problema prendere critiche, l’ho detto anche in estate, se qualcuno deve prendere critiche è giusto che le prenda io da capitano. Contento che Commisso mi abbia fatto i complimenti in pubblico, dopo Torino non era facile reagire” conclude Biraghi.

COMMISSO E LE MOTIVAZIONI DELLA QUERELA ALLA GAZZETTA