Notizie Koaume Fiorentina

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PAGELLE FIORENTINA, JOVIC DA ATTACCANTE, TERZIC UNO DEI MIGLIORI. IKONE LETALE. MALE KOUAMÈ

01 febbraio 2023 20:00

Kouamè deluso: "Abbiamo regalato 45 minuti al Lecce. C'è rammarico, potevamo vincere"

17 ottobre 2022 23:15

Kouamè: "Non conosco il mio futuro, ma se potessi scegliere rimarrei all'Anderlecht"

23 maggio 2022 20:41

Kouamè si rilancia in Belgio, tante offerte per l'attaccante viola. Per adesso resta all'Anderlecht

20 gennaio 2022 15:00

Sportitalia, Kouamé, il suo agente ha incontrato il ds del Torino: la Fiorentina per ora chiude alla cessione

12 gennaio 2021 19:44

Valcareggi: "Koaumè dovrebbe stare in tribuna, non sa stoppare. Non è colpa di Pradè. Come Corvino"

25 novembre 2020 14:33

Le pagelle della Fiorentina, Ribery disegna calcio, Kouamè presente

19 luglio 2020 21:39

Nazione, Chiesa, dove sei? Condizione fisica appannata o testa già al complicato futuro?

09 luglio 2020 09:47

Ribery e Kouamé lavorano per tornare in campo: vogliono mettersi a disposizione di Iachini

12 aprile 2020 14:00

Pradè presenta Kouamè: "Tornerà ad aprile, sarà il nostro centravanti del prossimo anno. Forte anche di testa"

12 febbraio 2020 14:37

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