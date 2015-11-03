Notizie Koaume Fiorentina

PAGELLE FIORENTINA, JOVIC DA ATTACCANTE, TERZIC UNO DEI MIGLIORI. IKONE LETALE. MALE KOUAMÈ
01 febbraio 2023 20:00
Kouamè deluso: "Abbiamo regalato 45 minuti al Lecce. C'è rammarico, potevamo vincere"
17 ottobre 2022 23:15
Kouamè: "Non conosco il mio futuro, ma se potessi scegliere rimarrei all'Anderlecht"
23 maggio 2022 20:41
Kouamè si rilancia in Belgio, tante offerte per l'attaccante viola. Per adesso resta all'Anderlecht
20 gennaio 2022 15:00
Sportitalia, Kouamé, il suo agente ha incontrato il ds del Torino: la Fiorentina per ora chiude alla cessione
12 gennaio 2021 19:44
Valcareggi: "Koaumè dovrebbe stare in tribuna, non sa stoppare. Non è colpa di Pradè. Come Corvino"
25 novembre 2020 14:33
Le pagelle della Fiorentina, Ribery disegna calcio, Kouamè presente
19 luglio 2020 21:39
Nazione, Chiesa, dove sei? Condizione fisica appannata o testa già al complicato futuro?
09 luglio 2020 09:47
Ribery e Kouamé lavorano per tornare in campo: vogliono mettersi a disposizione di Iachini
12 aprile 2020 14:00
Pradè presenta Kouamè: "Tornerà ad aprile, sarà il nostro centravanti del prossimo anno. Forte anche di testa"
12 febbraio 2020 14:37
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