PAGELLE FIORENTINA, JOVIC DA ATTACCANTE, TERZIC UNO DEI MIGLIORI. IKONE LETALE. MALE KOUAMÈ

Terracciano 6,5 Due grandi parate nel primo tempo, la prima dopo pochi minuti, attento e bravo anche nelle uscite. Al minuto fa una grandissima parata che salva il risultato. Uscita assolutamente da rivedere sul gol della speranza Toro

Dodò 6,5 Molto più vivace rispetto a qualche settimana fa, il terzino brasiliano spinge bene quando gli è data la possibilità ed anche in fase difensiva non sfigura. Nel finale ha una buona palla per concludere ma probabilmente ha avuto troppo fretta

Milenkovic 6 Ordinaria amministrazione, ma è sempre attento e nella giusta posizione quando deve intervenire. Presente

Igor 6,5 Nel primo tempo è protagonista di alcuni recuperi importanti, interventi precisi, lucido palla al piede, probabilmente la migliore gara della stagione

Terzic 7 Non si mai sorprendere in fase difensiva. In fase offensiva, con l’aiuto della catena di sinistra, è protagonista di diverse trame di gioco. Rispetto a Biraghi è più pratico e fa meno sceneggiate. Delizioso l’assist per Jovic

Mandragora 6 Schierato mediano davanti la difesa, va vicinissimo al gol con un bel destro che si stampa sul palo, spesso prova ad arrivare alla conclusione e non è mai una cattiva notizia, cala con il passare dei minuti ma non giocava una partita intera da oltre due mesi

Barak 6 Più vivace in questa posizione di campo, si mangia un gol su assist di Jovic in piena area di rigore, in diverse occasione non trova il tempo giusto per la giocata ma è comunque nel pieno della manovra. Talvolta è pò troppo lento nelle giocate

Bonaventura 6 Perde un sanguinoso pallone nel primo tempo che fa rischiare la squadra però è il centro tecnico della squadra, quando lui ha la palla sai che non prenderà mai la scelta sbagliata, uno dei pochi che dà del tu alla sfera, sbaglia tecnicamente qualche pallone ma il pensiero è sempre quello giusto

Nico Gonzalez 6 Non sempre continuo ma la sua condizione sta crescendo e si vede, dialoga bene con i compagni di squadra ed è pericoloso con un paio di combinazioni

Kouamè 5 Nulla da dire per impegno e voglia, i limiti tecnici spesso emergono, al minuto 58 su assist di Jovic si mangia un gol grande come una casa dove non prende nemmeno la porta

Jovic 7 Sta meglio e si vede, gioca praticamente sempre spalle alla porta e questo certamente non lo aiuta ma lotta con arguzia contro il suo diretto avversario che è costretto diverse volte alle maniere forti per fermarlo. Serve anche un grande assist per Koaumè che sciupa, il gol premia la sua gara, un colpo di testa in cui è bravo a smarcarsi da Rodriguez in piena area

Ikonè 6,5 Cerca lo spunto ma non trova il guizzo vincente, bravo nel fornire al minuto 77 una bella palla a Nico in diagonale. Sempre troppe finte prima di tirare, quando tira di prima, segna e manda la Fiorentina in semifinale

Cabral 6 Lotta e serve anche qualche buon pallone non adeguatamente sfruttato dai compagni, all’ultimo invece il suo assist è stato premiato da gol di Ikonè

AMRABAT HA CHIESTO SCUSA ALLA SQUADRA