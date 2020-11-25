Valcareggi: "Koaumè dovrebbe stare in tribuna, non sa stoppare. Non è colpa di Pradè. Come Corvino"

Il parere di Furio Valcareggi che difende l'operato di Daniele Pradè, mentre va giù pesante contro Koaumè

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sulla situazione attuale in casa Fiorentina:

"Pradè non è il colpevole di questa situazione, ha fatto certo degli errori, ma ha fatto anche cose buone. Cosi come capito a Corvino. Ha una carriera che parla per lui. Quando è stato preso Amrabat tutti ad esaltarlo, adesso invece tutti contro. Stessa situazione che sta avvenendo su Pedro. Kouamè a mio avviso andrebbe messo in tribuna, non sa stoppare un pallone e lo fa a due metri. Meno male che Ribery non si è stirato, se no con due mesi fuori riprendere la forma fisica sarebbe stato un problema. Lirola ha fatto benino solo in un periodo, sono fiducioso per Callejon. Biraghi? Non fa un cross buono"

AGENTE CUTRONE: "NON VIENE TRATTATO COME GLI ALTRI. MESSO DA PARTE SENZA MOTIVO"

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