Il procuratore di Patrick Cutrone, Giovanni Branchini, ha parlato ai microfoni di Lady Radio della situazione del suo assistito alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Vedremo Cutrone titolare nella partita di oggi? Non scommetteteci. Lo scorso anno è stato voluto fortemente dalla Fiorentina in un’operazione importante e costosa, voluta da entrambe le parti in causa, chiaro che si parla del periodo prima della pandemia quindi economicamente erano altri tempi. L’anno scorso è stato impiegato con regolarità, quest’anno è stato accantonato senza alcun motivo nonostante gli stata riconosciuto da tutti la sua serietà. Vediamo con Prandelli se le cose cambieranno. Cutrone non è stato trattato come gli altri come mi aspettavo. Alla Fiorentina l’errore è stato fatto con Ribery, gli sono state date troppe responsabilità”

