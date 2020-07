La Fiorentina vince 2-0 contro il Torino grazie all’autogol di Lyanco (su tiro di Koaumè) e a Cutrone che entra e segna. Ecco i voti dei giocatori viola

Terracciano 6,5 non fa praticamente nemmeno una parata, ma si merita il mezzo voto in più per la sicurezza e per le uscite sempre precise e puntuali

Caceres 6.5 attento, preciso, combattente. Sempre in anticipo

Pezzella 6.5 ordinaria amministrazione contro un attacco del Torino praticamente inesistente. Sempre al posto giusto

Milenkovic 6 stesso discorso fatto per Pezzella. Compie il suo compito com precisione

Lirola 6 coraggioso e intraprendente. Spesso ha i guizzi giusti che non vengono mai del tutto concretizzato. Manca sempre qualcosa nelle sue azioni offensive. Al minuto 88 altruista con Vlahovic che spreca

Pulgar 6 gestisce con ordine il gioco viola senza mai sbavature

Ghezzal 6 nelle azioni offensive è sempre presente con le sue volate e i suoi movimenti, ma questa volta, al contrario della gara con il Lecce, non incide

Castrovilli 6.5 la miglior partita dopo la gara horror contro il Sassuolo. Dialoga sempre molto bene con Ribery

Chiesa 6 non entra in nessuna azione degna di nota. Molto impegno, tanta generosità nei recuperi e nel pressing. Ordinato, senza strafare. Ha tanti compiti in fase difensiva, giocando esterno nel 352 e non sbaglia mai in copertura

Ribery 7 Due assist, il cervello della squadra. Non sbaglia un pallone, non lo perde mai. Detta i tempi meravigliosamente

Koaumè 6.5 non sarà suo il gol ma è il protagonista dell’azione. Molto positivo oltre al quasi gol nei movimenti e nelle volte in cui si fa trovare pronto. Ritrovato

Cutrone 6.5 entra, segna. Cosa vogliamo di più? Quarto gol consecutivo, non gli era mai successo

Duncan 6 quando entra in campo porta alla Fiorentina fisicità e movimento. Spesso fa iniziare azioni importanti