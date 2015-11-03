Notizie Pagelle Fiorentina Fiorentina

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI E NICOLUSSI IN CATTEDRA, MALE PICCOLI. FINALMENTE GUD!
23 ottobre 2025 20:35
Pagelle Fiorentina, Chiesa superlativo. Milenkovic perfetto. Cutrone mai servito
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19 luglio 2020 21:39
Pagelle Viola: Pulgar cecchino, sorpresa Venuti, Chiesa entra bene e con voglia. Cutrone, invece, leggero e sciupone. Davanti serve altro...
05 luglio 2020 21:33
PAGELLE VIOLA: CHIESA PREDICA NEL DESERTO, PEZZELLA E BENASSI SI SALVANO...
29 ottobre 2017 16:42
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