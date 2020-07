Pagelle Fiorentina, Chiesa superlativo. Milenkovic perfetto. Cutrone mai servito

La Fiorentina vince 4-0 contro il Bologna in casa, tripletta di Federico Chiesa e gol di Nikola Milenkovic. Ecco le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 6,5 ordinato, preciso nelle uscite, grande padrone dell’area di rigore

Milenkovic 7 mezzo voto in piu per il gol, non sbaglia praticamente nulla concedendo poco e niente a Sansone

Pezzella 6.5 il Bologna viene annullato in attacco, tiene bene Barrow

Caceres 6 qualche sbavatura ad inizio partita ma quando ci sono pericoli non rischia mai

Venuti 6 buona partita fatta di corsa e sacrificio. Deve essere più preciso tecnicamente

Dalbert 6 se non fosse per l’assist a Chiesa la sua partita sarebbe stata insufficiente. Male negli appoggi, perde tanti palloni

Pulgar 6 ordinato, la solita partita senza infamia e senza lode. Tiene bene il campo e le geometrie

Castrovilli 6.5 si vede poco nella fase offensiva ma nei disimpegni e nei tocchi non sbaglia mai. Vicace

Ghezzal 5.5 una simulazione di cui non ne sentivamo il bisogno. Non incide come fatto bene nelle ultime partite

Chiesa 8 semplicemente devastante. Tre gol e tante giocate di altissimo livello

Cutrone 6 aiuta la squadra in diverse occasioni, purtroppo però non viene praticamente mai servito, può farci poco