Kouamè deluso: "Abbiamo regalato 45 minuti al Lecce. C'è rammarico, potevamo vincere"

Le parole di Kouamè autore del gol pareggio della Fiorentina dopo la gara della squadra viola contro il Lecce

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky il pareggio ottenuto sul campo del Lecce: "Il rammarico c'è, nel primo tempo non abbiamo giocato, abbiamo regalato 45 minuti al Lecce e siamo andati sotto. Nella ripresa abbiamo alzato il volume di gioco ed abbiamo pareggiato. Torniamo a casa con un pari, ma c'è rammarico perché potevamo vincere. Quando giochiamo come sappiamo fare, facciamo grandi cose: torniamo a casa con questo spirito. La fiducia di Italiano? Quando c'è una allenatore che crede in te, come fai a non dare il massimo?". Lo riporta Tuttomercatoweb

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