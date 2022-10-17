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Kouamè deluso: "Abbiamo regalato 45 minuti al Lecce. C'è rammarico, potevamo vincere"

Le parole di Kouamè autore del gol pareggio della Fiorentina dopo la gara della squadra viola contro il Lecce

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 23:15
Kouamè deluso: "Abbiamo regalato 45 minuti al Lecce. C'è rammarico, potevamo vincere" -
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Kouamè deluso: "Abbiamo regalato 45 minuti al Lecce. C'è rammarico, potevamo vincere"

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky il pareggio ottenuto sul campo del Lecce: "Il rammarico c'è, nel primo tempo non abbiamo giocato, abbiamo regalato 45 minuti al Lecce e siamo andati sotto. Nella ripresa abbiamo alzato il volume di gioco ed abbiamo pareggiato. Torniamo a casa con un pari, ma c'è rammarico perché potevamo vincere. Quando giochiamo come sappiamo fare, facciamo grandi cose: torniamo a casa con questo spirito. La fiducia di Italiano? Quando c'è una allenatore che crede in te, come fai a non dare il massimo?". Lo riporta Tuttomercatoweb

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