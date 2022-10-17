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La Fiorentina non sfata il tabù trasferta: contro il Lecce finisce 1-1. Kouame la nota positiva

Monday night amaro per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 21:49
La Fiorentina non sfata il tabù trasferta: contro il Lecce finisce 1-1. Kouame la nota positiva - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al 5’ Banda prova il tiro, para Terracciano. Al 6’ tegola per la Fiorentina, problemi fisici per Jovic, al suo posto entra Cabral. Al 19’ Mandragora si inserisce e tira, Falcone salva. Al 23’ Banda mette dentro per Ceesay, palla di un soffio a lato. Al 38’ la Fiorentina passa in vantaggio, Bonaventura crossa, la palla sbatte su Baschirotto che involontariamente rimette il pallone al centro, Cabral segna. Il VAR annulla il gol, fuorigioco di Bonaventura. Al 43’ il Lecce passa in vantaggio con Ceesay.

Al 48’ cross dentro di Cabral per Kouamé, palo e gol della Fiorentina. 1-1 al Via del Mare. Al 52’ Ceesay vicino al gol del 2-1 per i leccesi. Al 71’ gran botta di Martinez Quarta, salva Falcone in corner. Al 73’ Kouamé ci prova dalla distanza, para Falcone. All’80’ Gonzalez vicino al gol del 2-1 salva ancora Falcone. Lecce-Fiorentina finisce 1-1. 

 

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