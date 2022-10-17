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FORM.UFFICIALE: NICO GONZALEZ TORNA TITOLARE, MILENKOVIC FUORI, GIOCA QUARTA

La formazione ufficiale della Fiorentina, si gioca alle 20.45

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 19:41
FORM.UFFICIALE: NICO GONZALEZ TORNA TITOLARE, MILENKOVIC FUORI, GIOCA QUARTA - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina di scena a Lecce per la sfida allo stadio Via del Mare, Italiano deve fare a meno di Amrabat, squalificato. Questa la formazione ufficiale della squadra viola, palla al centro alle ore 20.45

Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi, Mandragora, Barak, Bonaventura, Kouamè, Nico Gonzalez, Jovic

IL SIPARIETTO TRA VECINO E BORJA VALERO

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