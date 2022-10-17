FORM.UFFICIALE: NICO GONZALEZ TORNA TITOLARE, MILENKOVIC FUORI, GIOCA QUARTA
La formazione ufficiale della Fiorentina, si gioca alle 20.45
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 19:41
Fiorentina di scena a Lecce per la sfida allo stadio Via del Mare, Italiano deve fare a meno di Amrabat, squalificato. Questa la formazione ufficiale della squadra viola, palla al centro alle ore 20.45
Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi, Mandragora, Barak, Bonaventura, Kouamè, Nico Gonzalez, Jovic
IL SIPARIETTO TRA VECINO E BORJA VALERO
https://www.labaroviola.com/siparietto-vecino-borja-valero-con-lui-dovevo-solo-correre-poi-giochi-bene-grazie-ai-miei-insegnamenti/189195/