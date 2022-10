Siparietto Vecino-Borja Valero: “Con lui dovevo solo correre” poi: “Giochi bene grazie ai miei insegnamenti”

Siparietto in diretta a Dazn nel post gara di Lazio-Udinese, ai microfoni si è presentato Matias Vecino, centrocampista biancoceleste ed ex giocatore della Fiorentina in cui ha giocato proprio con Borja Valero, opinionista dell’emittente televisiva. I due sono grandi amici

Vecino chiede subito: “Ma Borja è li?” risponde Borja: “Eccomi, ti faccio i complimenti perchè dopo anni in cui hai avuto tanti infortuni vederti a questi livelli è sempre bello, adesso dirai a tutti che stai giocando bene grazie a tutto quello che ti ho insegnato io naturalmente”

Vecino ride e risponde: “La verità è che quando giocavo con Borja dovevo solo correre e cercarlo, lui me la ridava sempre con i giri contati”

Poi Borja racconta: “Lui è arrivato alla Fiorentina che non poteva nemmeno giocare, quindi poteva solo allenarsi perchè aveva problemi con il passaporto, quindi lo facevano giocare in allenamento terzino destro, sinistro, dove mancava uno. Poi pian piano è cresciuto tanto ed eccoli dove è arrivato”

