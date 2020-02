Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa alla presentazione di Kouamè, queste le sue parole ripresa da TMW:

“Christian è un calciatore forte, è un ragazzo solare. Comprare un giocatore a gennaio infortunato potrebbe sembrare un rischio ma così non è. Il suo intervento è stato fatto bene e potrà essere in campo ad aprile anche se noi ci puntiamo per la prossima stagione. E’ una prima punta forte ad attaccare gli spazi e anche di testa. Adesso dobbiamo pensare al presente e a fare punti ma siamo chiamati anche a programmare”.