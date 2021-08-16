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Di Marzio: "Kouame si avvicina all'Anderlecht: contatti intensificati con la Fiorentina, prove di intesa"

Kouame all'addio: c'è l'Anderlecht nel suo futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2021 14:32
Di Marzio: "Kouame si avvicina all'Anderlecht: contatti intensificati con la Fiorentina, prove di intesa" - FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 12: Christian Kouame of ACF Fiorentina in action at Artemio Franchi on September 12, 2020 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 12: Christian Kouame of ACF Fiorentina in action at Artemio Franchi on September 12, 2020 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Di Marzio: "Kouame si avvicina all'Anderlecht: contatti intensificati con la Fiorentina, prove di intesa"

Il destino di Christian Kouame sembra essere lontano dall’Italia. L’attaccante ivoriano è vicino all’Anderlecht, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con la Fiorentina per provare a trovare l’intesa finale e portare l’attaccante in Belgio.

L’interesse del club biancoviola non è una novità: infatti la squadra allenata dall’ex difensore centrale del Manchester City Vincent Kompany, è da diverso tempo sulle tracce dell’ex attaccante del Cittadella, che aveva attirato su di sé anche le attenzioni del Friburgo, club di Bundesliga.

Qualora dovesse trasferirsi all’Anderlecht, per Kouame si tratterebbe della prima esperienza lontano dall’Italia: dopo essere arrivato ancora minorenne a Prato, club con cui ha esordito tra i professionisti, l’attaccante classe ’97 è esploso nel Cittadella, club che lo ha lanciato in Serie B. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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