Di Marzio: "Kouame si avvicina all'Anderlecht: contatti intensificati con la Fiorentina, prove di intesa"

Kouame all'addio: c'è l'Anderlecht nel suo futuro

Il destino di Christian Kouame sembra essere lontano dall’Italia. L’attaccante ivoriano è vicino all’Anderlecht, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con la Fiorentina per provare a trovare l’intesa finale e portare l’attaccante in Belgio.

L’interesse del club biancoviola non è una novità: infatti la squadra allenata dall’ex difensore centrale del Manchester City Vincent Kompany, è da diverso tempo sulle tracce dell’ex attaccante del Cittadella, che aveva attirato su di sé anche le attenzioni del Friburgo, club di Bundesliga.

Qualora dovesse trasferirsi all’Anderlecht, per Kouame si tratterebbe della prima esperienza lontano dall’Italia: dopo essere arrivato ancora minorenne a Prato, club con cui ha esordito tra i professionisti, l’attaccante classe ’97 è esploso nel Cittadella, club che lo ha lanciato in Serie B. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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