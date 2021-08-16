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Ceccarini: "Tottenham su Milenkovic ma la Fiorentina farà un ultimo tentativo proponendo il rinnovo"

Milenkovic, la Fiorentina proverà a tenerlo proponendogli il rinnovo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2021 14:07
Ceccarini: "Tottenham su Milenkovic ma la Fiorentina farà un ultimo tentativo proponendo il rinnovo" -
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Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

"Dopo il West Ham, ora c’è il Tottenham su Milenkovic. La Fiorentina proverà a fare un tentativo proponendo il rinnovo. Situazione in evoluzione" ha scritto Niccolò Ceccarini su Twitter.

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