Kouamè, frecciata alla Fiorentina: “Doppietta all’esordio? Qui ho fiducia, il tecnico mi ha voluto”

Cristian Kouamè, attaccante della Fiorentina in prestito secco all’Anderlecht, ha parlato al portale Sporza, queste le parole dell’attaccante ivoriano: “Per accettare questa destinazione ho parlato con l’allenatore, che mi ha fatto capire e detto che aveva molto bisogno di me, mi sono sentito voluto, questo mi ha rassicurato tanto. L’esordio in questo stadio è stato bello, sono rimasto impressionato dai tifosi, sentivo un po di pressione perché era la prima volta in questo stadio, poi mi sono scelto ed è andata bene” conclude Kouamè.

