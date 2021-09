Italiano lo ha stuzzicato, Amrabat va al centro sportivo nel giorno libero per allenarsi. Video

Sofyan Amrabat era stato pungolato da Vincenzo Italiano in conferenza stampa “Gli ho detto che si deve adeguare, non può saper giocare solo in un ruolo”, poi era stato mandato in campo al posto di Torreira in un momento delicatissimo della partita contro l’Atalanta e non ha sfigurato il nazionale marocchino. Oggi, nel giorno libero il giorno dopo la partita, Amrabat si è recato al centro sportivo per lavorare ed allenarsi. Ecco il video postato sui social del centrocampista della Fiorentina

VENUTI INFORTUNATO CONTRO L’ATALANTA, SI TEMA LUSSAZIONE DELLA SPALLA