La Fiorentina vuole Onyekuru dell'Anderlecht, ma la lista delle pretendenti è molto lunga

La Fiorentina, ormai da tempo, sta seguendo da vicino le prestazioni dell'attaccante esterno Henry Onyekuru, attualmente di proprietà dell'Anderlecht. I viola non sono tuttavia gli unici a monitorare...

La Fiorentina, ormai da tempo, sta seguendo da vicino le prestazioni dell'attaccante esterno Henry Onyekuru, attualmente di proprietà dell'Anderlecht. I viola non sono tuttavia gli unici a monitorare con interesse il nigeriano classe '97. Infatti, secondo quanto riportato da fonti africane, il Tottenham è molto interessato al giocatore così come, secondo AS, anche Barcellona, Manchester United, Ajax, PSV, Southampton e Stoke City.