Dal Belgio: Barak voleva l'Anderlecht, proposto prestito con opzione. Ma la Fiorentina ha scelto il Kasimpasa

Barak era ad un passo dall'Anderlecht. Il retroscena di mercato

Come riporta il giornalista belga Sacha Tovalieri, Antonin Barak era a un passo dall’Anderlecht. L’ex Lecce e Verona andrà al Kasimpasa, ma quell’accordo era sul tavolo del club belga fino a qualche giorno fa. Si trattava di un prestito gratuito con opzione di acquisto e il 50% dello stipendio pagato dalla Fiorentina. Barak voleva andare in Belgio, ma probabilmente la Fiorentina aveva un accordo migliore con il club turco.