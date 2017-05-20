La Fiorentina boccia e non riscatta De Maio, da giugno potrebbe essere un nuovo giocatore del Bologna
Quasi mai impegnato da Paulo Sousa, quasi certamente sarà rispedito al mittente, e il Bologna lo vuole vestire di rossoblu
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 12:30
Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina a fine stagione non riscatterà Sebastian De Maio, che quindi tornerà al suo club di appartenenza. Il suo futuro potrebbe essere sempre in Italia e a Bologna, squadra che ha mostrato interesse per il difensore francese e che ha già avviato i contatti con il suo procuratore.