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La Fiorentina boccia e non riscatta De Maio, da giugno potrebbe essere un nuovo giocatore del Bologna

Quasi mai impegnato da Paulo Sousa, quasi certamente sarà rispedito al mittente, e il Bologna lo vuole vestire di rossoblu

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 12:30
La Fiorentina boccia e non riscatta De Maio, da giugno potrebbe essere un nuovo giocatore del Bologna - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina a fine stagione non riscatterà Sebastian De Maio, che quindi tornerà al suo club di appartenenza. Il suo futuro potrebbe essere sempre in Italia e a Bologna, squadra che ha mostrato interesse per il difensore francese e che ha già avviato i contatti con il suo procuratore.

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