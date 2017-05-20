La Fiorentina boccia e non riscatta De Maio, da giugno potrebbe essere un nuovo giocatore del Bologna

Quasi mai impegnato da Paulo Sousa, quasi certamente sarà rispedito al mittente, e il Bologna lo vuole vestire di rossoblu

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina a fine stagione non riscatterà Sebastian De Maio, che quindi tornerà al suo club di appartenenza. Il suo futuro potrebbe essere sempre in Italia e a Bologna, squadra che ha mostrato interesse per il difensore francese e che ha già avviato i contatti con il suo procuratore.