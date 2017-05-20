La Lazio vuole Gonzalo Rodriguez, offerto un biennale a un milione di euro a stagione
Il capitano della Fiorentina sarà lasciato libero, e il club di Lotito si è fatto avanti. Gonzalo non ha ancora risposto...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 12:57
La Lazio vuole Gonzalo Rodriguez, l'attuale capitano della Fiorentina ha il contratto in scadenza con la società viola, un contratto che per stessa scelta del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino non sarà rinnovato. La società biancoceleste ha offerto un contratto biennale a Gonzalo con 1 milioni di euro l'anno per il difensore classe 84. Si aspetta la risposta adesso del calciatore.