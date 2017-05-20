La Lazio vuole Gonzalo Rodriguez, offerto un biennale a un milione di euro a stagione

Il capitano della Fiorentina sarà lasciato libero, e il club di Lotito si è fatto avanti. Gonzalo non ha ancora risposto...

A cura di Redazione Labaroviola 20 maggio 2017 12:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi