Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dopo aver chiuso tre colpi vuole Donsah del Bologna
Il centrocampista resta un obiettivo sensibile a Corvino
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2017 09:39
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è vicinissimo alla chiusura l’affare che porterà a Firenze la punta olandese Jay-Rot Grot, 19 anni (1,5 milioni al Nec Nijmegen), dopo aver definito Milenkovic (Partizan) e il difensore Vitor Hugo (Palmeiras). Spunta, invece, una nuova idea per il centrocampo, direttamente da Bologna: piace, infatti, Donsah con la compagine Donadoni che a sua volta vorrebbe aggiudicarsi le prestazioni di De Maio per la difesa.